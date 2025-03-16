Татарстанцы в мае будут отдыхать 13 дней

В мае жители Татарстана, работающие по пятидневной системе, смогут наслаждаться 13 выходными днями. Согласно производственному календарю, первые длинные выходные начнутся с 1 по 4 мая в честь Праздника Весны и Труда, а также из-за переноса выходного с 4 января на 2 мая.