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Смоленская Газета

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«Единая Россия» и Евгений Гомельский реализуют на Смоленщине совместные проекты

«Единая Россия» и Евгений Гомельский реализуют на Смоленщине совместные проекты

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер РСФСР и заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский во время визита в Смоленскую область поблагодарил Игоря Ляхова за вклад в развитие смоленского спорта, а также пообщался с молодёжью в Штабе общественной поддержки.

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