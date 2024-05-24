«Единая Россия» и Евгений Гомельский реализуют на Смоленщине совместные проекты

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер РСФСР и заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский во время визита в Смоленскую область поблагодарил Игоря Ляхова за вклад в развитие смоленского спорта, а также пообщался с молодёжью в Штабе общественной поддержки.
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