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Появилось видео удара Двалишвили по лицу Гаджимагомедову

Мераб Двалишвили  ударил призера чемпионата мира и чемпиона Европы россиянина Ахмеда Гаджимагомедова, который спросил у экс-чемпиона UFC, почему тот позволяет себе так говорить про Умара Нурмагомедова.

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