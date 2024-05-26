Пользуйтесь!

﻿﻿Обожаю эти бархатцы. Сорт Антигуа, обязательно желтый, но не оранжевый. Они компактные и невысокие, не те деревья-гиганты, которые мы привыкли понимать про бархатцы, но цветки у них крупные, как у великанов, которые производитель обещает до 15 сантиметров в диаметре.