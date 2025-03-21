Хасанский округ превращается в огромную мусорную свалку

На протяжении нескольких лет в Хасанском округе чрезвычайно остро стоит мусорная проблема. Наряду с плохими дорогами и высоким износом энергетической инфраструктуры она существенно осложняет жизнь как отдыхающим, так и владельцам баз отдыха.
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