Хасанский округ превращается в огромную мусорную свалку

На протяжении нескольких лет в Хасанском округе чрезвычайно остро стоит мусорная проблема. Наряду с плохими дорогами и высоким износом энергетической инфраструктуры она существенно осложняет жизнь как отдыхающим, так и владельцам баз отдыха.