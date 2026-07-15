Нигерия: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен после того, как бандиты напали на деревню Гундунга в районе местного самоуправления Кваре (LGA), штат Сокото, в ночные часы по местному времени 14 июля.
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