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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Шутеру Apex Legends пора расширяться — директор EA хочет привлечь в игру свежую кро...

Шутеру Apex Legends пора расширяться — директор EA хочет привлечь в игру свежую кро...

Шутеру Apex Legends пора расширяться — директор EA хочет привлечь в игру свежую кровьElectronic Arts надеется расширить возможности Apex Legends за пределы нынешних режимов королевской битвы в течение следующих нескольких лет, о чем сообщил генеральный директор Эндрю Уилсон во время своей презентации на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom.

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