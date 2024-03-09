Шутеру Apex Legends пора расширяться — директор EA хочет привлечь в игру свежую кро...

Шутеру Apex Legends пора расширяться — директор EA хочет привлечь в игру свежую кровьElectronic Arts надеется расширить возможности Apex Legends за пределы нынешних режимов королевской битвы в течение следующих нескольких лет, о чем сообщил генеральный директор Эндрю Уилсон во время своей презентации на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom.