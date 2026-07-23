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Еще 36 млрд рублей направили на выплату пособий семьям Москвы и Подмосковья

Еще 36 млрд рублей направили на выплату пособий семьям Москвы и Подмосковья

В Подмосковье ежемесячную государственную поддержку получают родители 400 тысяч детей. Более 97% процентов семей подали заявления дистанционно через «Госуслуги» в Отделение Социального фонда по Москве и области.

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