Синоптик Колесов призвал петербуржцев бежать из города

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал местным жителям бежать из города, особенно в субботу, 2 июля, поскольку из-за прогревания антициклона, который уже неделю царит над Северной столицей, на улицах станет еще жарче.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал местным жителям бежать из города, особенно в субботу, 2 июля, поскольку из-за прогревания антициклона, который уже неделю царит над Северной столицей, на улицах станет еще жарче.
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