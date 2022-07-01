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Синоптик Колесов призвал петербуржцев бежать из города

Синоптик Колесов призвал петербуржцев бежать из города

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов посоветовал местным жителям бежать из города, особенно в субботу, 2 июля, поскольку из-за прогревания антициклона, который уже неделю царит над Северной столицей, на улицах станет еще жарче.

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