Судью ждет скамья подсудимых за взятку в 3 миллиона рублей

Судья обратилась к знакомому адвокату с предложением выступить посредником в передаче ей взятки в размере 3 миллионов рублей за отмену решения и прекращение уголовного дела в отношении новосибирца, пойманного на незаконной охоте.
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