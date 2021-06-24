Взбитые джемы. Новая текстура ягод и фруктов

Вкусно с ЛюбовьюКулинарияВзбитые джемы. Новая текстура ягод и фруктовКлубнику с желатином не надо греть др 80 градусов.Теряете витамины. Клубнику взбить.Желатин предварительно замочить .Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Ромащенко/ОГОльга Гуроваочень хороший рецепт! делаю все так же, только без желатина и воды. после взбивания погружным блендером, масса легкая, воздушная. сразу же разливаю в пластиковые маленькие контейнеры и в морозилку стопочкой складываю. Со смородиной не нравиться, а вот абрикос, персик, малина, клубника - зимой самое то, свежее и натуральное!Комментировать
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