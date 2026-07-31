Смешные мемы и картинки про сисадминов

Не всё сисадминам хихикать над вами. Теперь ваша очередь! Первые люди любой организации в последнюю пятницу июля отмечают свой профессиональный праздник! 31 июля — День системного администратора в 2026 году.
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