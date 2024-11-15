Для This War of Mine анонсировано сюжетное дополнение Forget Celebrations 11 bit studios анонсиров...

Для This War of Mine анонсировано сюжетное дополнение Forget Celebrations11 bit studios анонсировала Forget Celebrations, новый сюжетный DLC, который скоро появится в игре This War of Mine, отметившей 10-ю годовщину с момента выхода.
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