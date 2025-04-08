Специалист Богданов: в России не ожидается рост цен на лимоны

В России не ожидается существенного роста цен на лимоны на фоне сокращения импорта из Турции. Об этом "Москве 24" рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
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