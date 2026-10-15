Ждём похолодание! Отопительный сезон стартовал в большинстве районов области в привычные сроки. В областной столице коммунальный ресурс поступит во все многоквартирные дома и другие объекты, подключённые к центральному отоплению, до 16 октября постепенно.
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