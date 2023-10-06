Есть проблемы поважнее: почему Словакия решила приостановить помощь Украине

Словацкий лидер Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Киеву. Поводом для данного решения послужили результаты недавних парламентских выборов, на которых победу одержала партия Роберта Фицо, бывшего премьер-министра Словакии.
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