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Александр Жулин: «Показательное выступление Валиевой под песню «Пыяла» – это было нечто. Произвело на меня большое впечатление»

Лучший фигурист Это очень сложный вопрос, на самом деле ничего сверхъестественного не было. Единственное, могу сказать, что мне запомнилась программа Степановой и Букина, а также последнее показательное выступление Камилы Валиевой под татарскую песню «Пыяла» из «Слово пацана».

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