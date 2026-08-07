Российский препарат Седжаро представили на конгрессе по борьбе с ожирением

На II международном конгрессе Китайского общества по борьбе с ожирением российские специалисты впервые представили зарубежным коллегам опыт применения препарата Седжаро (тирзепатид) в сочетании с бариатрическими операциями.
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