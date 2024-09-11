Во Владивостоке улицы залило кипятком из прорванной трубы

Во Владивостоке порыв на теплотрассе затопил сразу несколько улиц кипятком. Жалобы очевидцев и жителей близлежащих домов появились в Сети, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Город В | Владивосток».
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