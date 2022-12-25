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Не только Chery и Haval: россияне распробовали Exeed, продажи взлетели в четыре-пять раз

Не только Chery и Haval: россияне распробовали Exeed, продажи взлетели в четыре-пять раз

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат»), в России значительно повысились узнаваемость бренда Exeed и продажи соответствующих автомобилей.

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