Паники и давки нет: уроженцы Новосибирска рассказали о ситуации в Израиле

В Израиле закрыли крупные магазины, а около пунктов сдачи крови собираются длинные очереди.Недавно переехавший в Израиль из Новосибирска мужчина, который живёт в пригороде Тель-Авива – городке Холон, рассказал о ситуации в стране.
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