Раскрыта тайна, почему на протяжении двух тысячелетий в гробнице Цинь Шихуанди горел огонь в лампадке и не тух Ольга БезродняяВ гробнице первого императора Китая Цинь Шихуанди обнаружена лампа, горевшая предположительно более двух тысяч лет.