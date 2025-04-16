Раскрыта тайна, почему на протяжении двух тысячелетий в гробнице Цинь Шихуанди горел огонь в лампадке и не тух Ольга БезродняяВ гробнице первого императора Китая Цинь Шихуанди обнаружена лампа, горевшая предположительно более двух тысяч лет.
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