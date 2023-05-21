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Красоты России (#1082)

Красоты России (#1082)

Хандусенко Пятигорск. Гора Машук. Ставропольский край Пятигорск Суздаль Саратов Нижний Новгород Нижегородский Кремль, Нижний Новгород Нижегородский Кремль, Нижний Новгород Пензенский музей народного творчества, Пенза Красноярск Тобольский кремль   .

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