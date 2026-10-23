В Дубне прививки от сезонного гриппа сделали уже более 18 тысяч человек. Бесплатная вакцинация продолжается во всех поликлиниках Дубненской больницы.
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