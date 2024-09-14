ВС России освободили Желанное Первое в ДНР

Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР, заявили в Минобороны России. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобождён населённый пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
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