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ВС России освободили Желанное Первое в ДНР

ВС России освободили Желанное Первое в ДНР

Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР, заявили в Минобороны России. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобождён населённый пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

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