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Последние деяния трусов

Последние деяния трусов

Наталия Ефимова Не очень понимаю, как можно страдать из-за отсутствия ядерного оружия, ныть по этому поводу с каждой трибуны и в каждом эфире, и - одновременно избавляться от имени Курчатова на улицах всех своих городов и поселков.

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