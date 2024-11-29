Президента Федерации футбола Брунея Фейсала Юсоффа уволили с поста

Федерация футбола Брунея (FABD) сообщила об уходе с поста президента организации Фейсала Юсоффа. Как сообщается в социальных сетях федерации, решение об отставке Юсоффа было единогласно принято исполнительным комитетом FABD по приказу султана Брунея Хассанала Болкиаха.