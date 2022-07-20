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Песков заявил, что формат проведения прямой линии зависит от Роспотребнадзора

Песков заявил, что формат проведения прямой линии зависит от Роспотребнадзора

До сих пор неизвестно, в каком формате пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он зависит от обстановки с заболеваемостью COVID-19 и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил ТАСС.

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