Песков заявил, что формат проведения прямой линии зависит от Роспотребнадзора

До сих пор неизвестно, в каком формате пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он зависит от обстановки с заболеваемостью COVID-19 и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил ТАСС.