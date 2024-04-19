Минобороны: экипаж Ми-35М ударили по подразделениям ВСУ на купянском направлении

Удар был осуществлен неуправляемыми ракетами Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения ВСУ с использованием неуправляемых ракет на купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
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