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Петербургский дневник

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Минобороны: экипаж Ми-35М ударили по подразделениям ВСУ на купянском направлении

Минобороны: экипаж Ми-35М ударили по подразделениям ВСУ на купянском направлении

Удар был осуществлен неуправляемыми ракетами Экипаж российского вертолета Ми-35М успешно поразил подразделения ВСУ с использованием неуправляемых ракет на купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

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