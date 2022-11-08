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Махачев – о роли Хабиба в подготовке к Оливейре: «Ты нам сильно надоел за два месяца»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к партнеру по команде Хабибу Нурмагомедову. Напомним, что после окончания карьеры бойца Хабиб взял на себя роль тренера Ислама Махачева.

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