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На Камчатке упал вертолет с 16 людьми на борту

На Камчатке упал вертолет с 16 людьми на борту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа упал на Камчатке, вертолет Центра медицины катастроф направляется к месту падения туристического вертолета, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Камчатки.

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