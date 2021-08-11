На Камчатке упал вертолет с 16 людьми на борту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа упал на Камчатке, вертолет Центра медицины катастроф направляется к месту падения туристического вертолета, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Камчатки.