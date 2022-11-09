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Акинфеев заявил, что не видит себя в медиафутболе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, будет ли он когда-нибудь в Winline Медиалиге и прокомментировал уровень команд-участниц Winline Медиалиги.

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