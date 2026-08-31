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Вгудок

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Приехал гружёным, уехал в минус: изнанка контейнерного рекорда РЖД. Контейнерный рынок 2026: рекордный импорт, убыточный экспорт и кризис ставок

Приехал гружёным, уехал в минус: изнанка контейнерного рекорда РЖД. Контейнерный рынок 2026: рекордный импорт, убыточный экспорт и кризис ставок

Контейнерные перевозки по сети РЖД в 2026 году обновили исторический максимум (4,6 млн ДФЭ за 7 месяцев), однако за этим успехом скрывается острый дисбаланс.

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