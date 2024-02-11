Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Как правило, пищевые продукты лучше сохраняются при низкой температуре в холодильнике. Но оказалось, что некоторые продукты не выдерживают холода, и в некоторых случаях холодильник становится фактором, который ускоряет их порчу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии