Гонка на Players Championship 2025

Престижный турнир Players Championship 2025 состоится в конце этого месяца. А игрокам осталось преодолеть последнюю ступень, чтобы забронировать себе места в Телфорде, сообщает WST Players Championship (фото: WST) Мировое Гран-при 2025 пройдет на этой неделе в Гонконге.