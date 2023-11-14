Право без справедливости: Туску не отдают польское правительство

Предоставление президентом Польши Анджеем Дудой мандата на формирование правительства представителю партии «Право и справедливость» Матеушу Моравецкому — попытка отсрочить неизбежный приход к власти Дональда Туска, считают эксперты.
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