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Учёные рассказали, что проявляется деменция у пожилых собак и кошек

Учёные рассказали, что проявляется деменция у пожилых собак и кошек

Ночную бессонницу, отказ от общения с хозяином и спутанность сознания у пожилых животных часто ошибочно списывают на естественные возрастные изменения .

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