Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Владимир Путин заявил, что Европа подталкивает свои страны к войне с Россией, передают "Известия". При этом, подчеркнул президент, у России нет никаких оснований для этого конфликта, так как "все было решено по итогам Второй мировой войны".
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