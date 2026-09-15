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Немецкий концерн BMW сохранил контроль над «БМВ Банком» в России

Немецкий концерн BMW сохранил контроль над «БМВ Банком» в России

Кэптивный банк BMW — ООО «БМВ Банк» — в 2026 году обновил данные в ЕГРЮЛ. Согласно выписке ФНС от 14 сентября, немецкий концерн сохранил 100% контроль над активом и адаптировал его под требования Центробанка.

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