Немецкий концерн BMW сохранил контроль над «БМВ Банком» в России

Кэптивный банк BMW — ООО «БМВ Банк» — в 2026 году обновил данные в ЕГРЮЛ. Согласно выписке ФНС от 14 сентября, немецкий концерн сохранил 100% контроль над активом и адаптировал его под требования Центробанка.
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