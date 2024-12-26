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Царьград

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12,5 млн страниц: сервис "Моя семья" помогает исследовать родословные москвичей

12,5 млн страниц: сервис "Моя семья" помогает исследовать родословные москвичей

Сервис "Моя семья" Главархива Москвы предлагает бесплатный онлайн-доступ к 12,5 млн страниц исторических документов, помогая москвичам и жителям Московской губернии исследовать свои родословные.

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