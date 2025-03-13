До 10 лет тюрьмы за отмывание 127 млн рублей: бойфренд подставил Сашу Митрошину

На этой неделе в центре внимания оказалась звезда социальных сетей Александра Митрошина, которая вернулась в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов и сразу привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов в аэропорту Сочи.
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