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В российском МИДе уже знают судьбу роуминга в пределах Союзного государства

В российском МИДе уже знают судьбу роуминга в пределах Союзного государства

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства.

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