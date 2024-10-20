В российском МИДе уже знают судьбу роуминга в пределах Союзного государства

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты смогут перейти на выгодные тарифы без роуминга на территории Союзного государства.
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