«Потеряла память»: около десятка детей получили травмы на ледяной горке

Праздничное катание с горки на центральной площади Владивостока привело к нешуточному скандалу. Мало того, что в новогоднюю ночь нетрезвая компания пыталась прорваться за ограждение и кататься, нарушая технику безопасности, так еще и в травмпункты один за другим приводят детей, травмированных на главном арт-объекте.