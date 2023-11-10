На нескольких улицах Москвы поменяли разметку

Специалисты Центра организации дорожного движения изменили разметку на нескольких улицах Москвы. В частности, им удалось увеличить пропускную способность дорог за счет за счет сужения существующих полос и добавления дополнительного ряда.
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