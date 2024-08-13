Полянский: США, которые блокируют прекращение огня в Газе, взяли в заложники СБ ООН

Совет все еще не выработал «внятную реакцию» на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке Соединенные Штаты, блокирующие «любые действия» в пользу прекращения огня в секторе Газа, взяли в заложники СБ ООН, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.