Прокуратура требует освободить земельный участок от стихийного авторынка "Зеленый уголок"

Сегодняшняя проверка стихийного автосалона "Зеленый уголок", проведенная представителями прокуратуры Владивостока, завершилась успешным освобождением части территории от незаконно припаркованных автомобилей.
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