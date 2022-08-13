В Забайкальском крае транспортные полицейские присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка»

В рамках проведения Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем правопорядка» с целью повышения доверия граждан к органам внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни сотрудниками Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с Общественным советом для 250 школьников, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Серебряный бор» организовано спортивное мероприятие.
Популярные статьи
- Стрелки сборной ВС РФ взяли четыре «золота» на III Всемирных курсантских играх
- Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили укрепленные опорные пункты и бронированную технику ВСУ
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии