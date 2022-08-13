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В Забайкальском крае транспортные полицейские присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем правопорядка»

В рамках проведения Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем правопорядка»  с целью повышения доверия граждан к органам внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни сотрудниками Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с Общественным советом для 250 школьников, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Серебряный бор» организовано спортивное мероприятие.

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