ИИ становится всё дороже: крупнейшие технологические компании за 5 лет нарастили долг на $350 млрд ради строительства дата-центров

Alphabet, Amazon, Meta*, Microsoft и Oracle продолжают рекордные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллектаКрупнейшие американские компании, строящие инфраструктуру для искусственного интеллекта, за последние 5 лет увеличили совокупный долг примерно на 350 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.