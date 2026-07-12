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ИИ становится всё дороже: крупнейшие технологические компании за 5 лет нарастили долг на $350 млрд ради строительства дата-центров

ИИ становится всё дороже: крупнейшие технологические компании за 5 лет нарастили долг на $350 млрд ради строительства дата-центров

Alphabet, Amazon, Meta*, Microsoft и Oracle продолжают рекордные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллектаКрупнейшие американские компании, строящие инфраструктуру для искусственного интеллекта, за последние 5 лет увеличили совокупный долг примерно на 350 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

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