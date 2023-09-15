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Киевский режим начал эвакуацию жителей 31 села на оккупированной ВСУ части Херсонской области

Киевский режим начал эвакуацию жителей 31 села на оккупированной ВСУ части Херсонской области

На подконтрольной киевскому режиму части российской Херсонской области будут проводиться мероприятия по эвакуации мирных жителей из 31 населенного пункта.

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