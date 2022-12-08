Производство картофеля в Танзании оказалось в серьезной опасности

Производство картофеля в Танзании — один из секторов, который оказался в серьезной опасности, утверждает отчет, подготовленный в рамках проекта «Агробизнес, устойчивый к климату для завтрашнего дня» (CRAFT), сообщает 8 декабря Tanzania Times.
Производство картофеля в Танзании — один из секторов, который оказался в серьезной опасности, утверждает отчет, подготовленный в рамках проекта «Агробизнес, устойчивый к климату для завтрашнего дня» (CRAFT), сообщает 8 декабря Tanzania Times.
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